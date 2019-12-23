12月起，香格里拉遠東國際大飯店與遠傳電信二通路也可使用HAPPY GO Pay消費。

歲末佳節即將來臨，又到了與親友同事相聚慶祝的時刻，即日起至12月31日，為歡慶HAPPY GO Pay於香格里拉台北遠東國際大飯店、香格里拉台南東國際大飯店、Mega50餐廳及會館同步上線，單筆消費滿1,000元，即贈送HAPPY GO限時點數100點。而於17日HAPPY GO Pay最新上線的通路遠傳電信，則可享3重優惠，最高贈送450點，等同22.5％的超高回饋，指定單品再享9折優惠。

隨著耶誕歡慶氛圍漸濃，香格里拉台北遠東國際大飯店不僅在各餐廳及酒廊精心準備了一系列聖誕大餐，今年更特別在一樓大廳打造堪稱全台北最高的夢幻薑餅城堡王國，提供賓客享受溫暖浪漫佳節時光的美食與場景，即日起至2019年12月31日前，消費滿100元累1點，消費金額滿1,000元即可使用紅利點數300點折抵金額100元；香格里拉台南遠東國際大飯店也推出最受歡迎的遠東Cafe自助餐、醉月樓的精緻美饌佐高空美景和THE MEZZ牛排龍蝦館的極致美味；新北最高的景觀餐廳Mega 50，可飽覽新北耶誕城主場及101大樓的雙北天際線，更是耶誕節和跨年聚餐首選，與香格里拉台南遠東國際大飯店的優惠相同，都是消費滿100元累1點，消費金額滿1,000元即可使用紅利點數400點折抵金額100元。

遠傳電信為歡慶HAPPY GO Pay上線，推出下載App後綁定信用卡至直營門市消費享3重優惠，首次下載並填寫推薦碼贈150點限時點數，首次持App內的條碼至實體通路消費累點乙次贈100點，綁定信用卡首次不限金額任刷一筆加贈50點，至直營門市單筆消費滿1,000元再贈150點，最高獲得450點，第2重再加碼不限消費金額月月抽500點活動，第3重為購買指定單品－時下最夯的防水藍芽喇叭享9折優惠，不論是購買手機、週邊商品或帳單繳納，使用HAPPY GO Pay都超級划算。

(工商 )