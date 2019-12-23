京東物流 傳2020年赴美港上市籌資百億美元 21:142019/12/23 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸電商巨頭京東旗下京東物流23日傳出將IPO消息，傳京東物流已經和多家銀行有初步洽談，計畫集資80至100億美元，在2020下半年赴香港或紐約IPO。 香港信報報導，有知情人士透露，京東物流的目標估值至少300億美元，預計籌集資金將用在擴張倉儲和可能的收購行動。目前計畫在香港或紐約上市，但時間和地點仍可能有變化。 (工商 ) #物流 #香港 #美元 #ipo #計畫 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－物流科技帶動更優質的客戶體驗 04:102019/12/19 產業特刊 振曜 擴大電子紙應用觸角 聚焦教育、航空、物流、醫療 04:102019/12/19 產業．科技 《商情》庫存增加，打壓周三LME期錫收黑 10:002019/12/19 財經 IPO歡喜迎年終 惠特送大禮 04:102019/12/20 證券．權證 看衰優步？創辦人快賣光持股 04:092019/12/21 全球財經 港人搶赴倫敦置產 04:092019/12/22 專題周報 印尼紡織大王看好台灣 加碼投資製造、物流 04:102019/12/23 財經要聞 《商情》買盤進場，激勵上周五LME期鎳漲逾2.5％ 10:002019/12/23 財經 《紡纖股》立益轉型大型物流，挹注今年獲利動能 16:142019/12/23 財經 北臺灣郵件作業中心 明年上半年開工 20:212019/12/23 財經 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 比新莊副都心還慘 「捷運孤兒」房價慘剩2字頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。