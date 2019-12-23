大陸電商巨頭京東旗下京東物流23日傳出將IPO消息，傳京東物流已經和多家銀行有初步洽談，計畫集資80至100億美元，在2020下半年赴香港或紐約IPO。

香港信報報導，有知情人士透露，京東物流的目標估值至少300億美元，預計籌集資金將用在擴張倉儲和可能的收購行動。目前計畫在香港或紐約上市，但時間和地點仍可能有變化。

(工商 )