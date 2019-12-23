宿舍沙發空間。(輔仁大學提供／吳亮賢新北傳真)

粉色馬卡龍宿舍。(輔仁大學提供／吳亮賢新北傳真)

馬卡龍色系宿舍。(輔仁大學提供／吳亮賢新北傳真)

文青旅店級上下舖。(輔仁大學提供／吳亮賢新北傳真)

聖誕節在即，新北市新莊區輔仁大學對學生送出聖誕大禮，耗資8億1千多萬興建而成的校內「宜聖宿舍」日前完工，每間寢室都媲美偶像劇場景，馬卡龍粉色系列的牆壁，宛如網美最愛的拍照牆，吸引知名網路節目Dcard前來拍片，絕美宿舍照曝光，更引來許多校友直呼「太早畢業了！」

輔仁大學指出，宜聖宿舍規劃約458間房，有三人、雙人雅房、雙人套房等房型，可供800多位學生入住，明年1月10日起陸續開放學生搬入，3至5樓為男生宿舍，6至11樓為女生宿舍，建築物造價8億1千多萬，家具設備費用2千多萬。

輔仁大學表示，校方向來訓練學生逐夢、築夢成為「夢想家」，這一回特別為未來的「夢想家」打造一個「夢想中的家」，室內溫暖的床頭燈，滿足閱讀的需求，獨立的衣櫃與置物櫃，讓學生的物品都能安放，時尚的調光簾，讓房間開窗時映入滿眼綠意，關窗時享有一室寧靜，平均一個月大約3000到5000的價格，就可以住到夢想家。

絕美的環境，除吸引Dcard邀請歌手吳卓源及 J.Sheon擔綱主持，前來宿舍作為節目的拍攝場地，照片一曝光後，也引起校內學生轟動「宿舍太美了吧，居然還有獨立衛浴跟系統櫃！」另更有校友表示，「學弟妹會不會住太好，太早畢業了！」

輔大校長江漢聲表示，學校將分階段優化宿舍，優化後的生活環境，絕對有助於學習成效，「宿舍時尚舒適是情境教育，優質氛圍的型塑，讓宿舍不再只是宿舍；房間內的休閒空間可以讓年輕人學習人際互動與相處，公共空間的佈置可以增加不同領域的學生對話、與不同國籍的學生跨文化交流，讓他們大學四年的生活更有溫度、更有FU。」

(中時 )