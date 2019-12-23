出道20週年的Jolin 蔡依林，睽違四年終於重回台北小巨蛋開演唱會了，售票秒殺的「蔡依林 Ugly Beauty 2019-2020 世界巡迴演唱會 台北站」將於12月30、31日，以及2020年1月1日、1月3、4、5日，挑戰一周內共6場次的演出，也將陪歌迷一同倒數跨年。

每次都會帶給歌迷不同感官驚喜的Jolin演唱會，本次也不例外，演唱會海報主視覺一曝光就超吸睛，而主辦單位今年也首度與一卡通公司合作，發行官方版演唱會紀念一卡通，以主視覺分別設計Black版及Red版2款，每款售價250元，12月27日上午10點將於蝦皮24h、momo購物網、PChome24h等一卡通官方網路平台開賣。

本次「蔡依林 Ugly Beauty 2019-2020 世界巡迴演唱會 台北站」延續專輯「Ugly Beauty怪美的」的概念，為呈現主視覺的魔幻風格，一卡通特別設計2款票卡，Black版以Jolin身穿黑色緊身造型海報圖素為主，為完美呈現Jolin一身黑造型的細節，特別採用超黑亮膜印製全版黑卡，還額外加上一層保護膜防止票卡刮傷，如保護膜有氣泡或凸起為正常現象；另一款主視覺文字Red版，採用金屬拉絲紋路印製，卡片側邊為紅色，精心的設計將Jolin講究細節的個性美完美展現。

「蔡依林 Ugly Beauty 2019-2020 世界巡迴演唱會 台北站」2款紀念版一卡通，每款售價250元，12月27日上午10點將於蝦皮24h、momo購物網、PChome24h等一卡通官方網路平台限量開賣，另於台北小巨蛋演唱會現場也可買到。

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