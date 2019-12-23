觀照園住民努力清洗大量的鍋碗瓢盆。(林口區公所提供／吳亮賢新北傳真)

替代役與志工清出塵封的沙發。(林口區公所提供／吳亮賢新北傳真)

替代役至謝奶奶家進行環境清理。(林口區公所提供／吳亮賢新北傳真)

歲末年終將近，林口區公所與街友中途之家「林口觀照園」合作，一同為里內的弱勢家庭改善居住環境，日前至84歲、罹癌又獨居在嘉寶里的謝奶奶家，幫她打掃室內外，後續更將打造新的洗臉台和整建廁所，並送上愛心家具及寢具，讓奶奶能開心過個好年。

林口區長劉淑芬表示，林口觀照園為收容安置露宿街頭的街友而開設，已營運近18年，替許多街友提供一個短暫休養生息的場所，今年更推動「準備性職場」，協助街友重返社會，在歲末年終之際，街友們也特別把第一次的回饋社會行動獻給林口，感謝鄉親長年對於觀照園住民的照顧。

林口區公所表示，居住在嘉寶里寶斗厝坑的謝奶奶，高齡84歲又罹癌，生活環境困窘，居住在沒有廁所且房屋破損嚴重的老舊三合院中，在地里長黃建邦知悉後，通報林口區公所，日前結合新北市政府社會局、觀照園、清潔隊、邱和成社會福利基金會及嘉瑞社區發展協會等資源，發動一系列居家環境改造行動。

林口區公所替代役張建忠表示，自己本身是越南歸國僑民，阿嬤居住的環境和越南未開發鄉村很相似，沒有抽水馬桶和廁所，環境十分艱苦，這次下鄉服務也體驗到社會上還是有許多人需要關心。

觀照園住民小謝表示，今年參加觀照園準備性職場環境清潔職訓課程後，正好有這個機會可以一展職訓成果，除獲得清潔工作的實務經驗，更可以盡自己的力量回饋社會，相當更珍惜這個機會。

劉淑芬說，由於謝奶奶家中還有許多生活設備設施需要逐步改善，今年除動員觀照園住民、年輕熱血的替代役男和嘉瑞社區志工進行初步的環境清整外，邱和成基金會也會提供洗臉台和整建廁所的服務，嘉寶里長黃建邦現場也致贈慰問金，後續也會有新北市政府幸福小棧的愛心家具和區公所準備的暖心寢具，希望在過年前讓奶奶有一個溫馨安全的住所。

(中時 )