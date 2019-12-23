國民黨副總統候選人張善政晚間接受台大EMBA時事論壇邀請，暢談 「做事的人：張善政的斜槓探索人生」新書，張善政最新的斜槓是和韓國瑜搭檔參選正副總統，他勉勵年輕人，要來的不要怕，他可以說，如果今晚閉上眼睛離開了，一點都沒有遺憾，人生過得很充實。

人生第一次參選就是和韓國瑜搭配競選中華民國正副總統。張善政說，今年初他想選總統，但一直覺得一個人如果一輩子一直選舉並不是好事情，如果不擇手段想選贏，這樣並不好，他的感覺是覺得自己該出來可以做事情才出來選。

張善政說，後來決定出來是因為對現在的政府期待落空，不過後來覺得選總統很難，因為今年初兩岸關係變糟，無黨籍沒有參選空間，只好看看可以幫誰選，同樣可以達到目的，接著就想如果韓國瑜初選勝出可以幫韓，因為他的最高目標就是希望換一個更好的政府。

張善政說，希望未來的政府可以面對統獨的假議題，所以國政配的兩岸政策很清楚，現在要決定統獨並不是時候，現在是要把台灣搞好，統獨是若干年後下一代的事情。但兩岸打交道時要以「台灣優先」，不要有先入為主意識型態，若能替下一代建設一個好家園，才能讓離開的年輕人若干年覺得台灣值得回來打拼。

發言無忌的張善政說，很多人問他為什麼一直換工作，從台大教職換成 高速電腦中心主任，接著又換了許多工作，但他要說的是，「面對要來的不要怕」，人生的經歷讓他覺得，如果今晚就閉上眼睛一點都沒有遺憾 ，萬一今晚離開，他還是覺得人生過得很充實。

張善政沒有花太多時間談選舉，反而是前台大校長李嗣涔十分有感，在致詞時一度哽咽，感嘆過去幾年寄望三十多年的中華民國到哪裡去了？看到國政配參選旗海飄揚，讓他感動得想哭，因為「中華民國回來了」。

(中時 )