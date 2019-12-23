中國大陸第一艘自製航空母艦「山東號」剛剛完成就役典禮，美國科學雜誌大眾機械(Popular Mechanics)的分析師溝上凱爾(Kyle Mizokami)認為，這艘新航艦是蘇聯時代的1143.5項目（即庫茲涅佐夫級）的表親，但是它有一系列重要的升級，使其性能比俄國的原版本更優越。

中國大陸的第一艘航母是「遼寧號」，前身即是俄羅斯的瓦良格號，在蘇聯解體時，它的進度為80%左右，然後處於長期停工狀態，直到1998年，中國大陸的軍方透過一系列複雜的民間代購程序，以2000萬美元的價格向烏克蘭購買，然後在2000年左右，終於拖回遼寧，然後花了好幾年的時間進行研究，徹底瞭解各艙間、管路的配置，才開始進行續建並且升級，安裝大陸自製的雷達系統，成為遼寧號。

因此，遼寧號俄羅斯海軍唯一的航空母艦庫茲涅佐夫海軍上將號有著相同的尺寸，排水量皆為43,000噸，長度都是305公尺，同時兩艘船都採用柴油蒸汽渦輪主機，滑跳坡式甲板的角度也相同。

不過，在武器裝備方面，遼寧號與「庫艦」就有頗大的不同，這是因為俄羅斯海軍和解放軍海軍的建軍理念有所差異。與「庫艦」的武器相比，遼寧號拆除了甲板中間的超音速反艦飛彈系統，而加上3套紅旗-10型艦對空飛彈系統、3套近迫武器防禦系統，和反潛火箭發射器。

有了遼寧號的經驗，山東號就有了頗大的改變，雖然外觀上與遼寧號相似，但是新的相控陣雷達的配置方式明顯不同，艦島上層構造也略有不同。最重要的是，它的體積大了一些，排水量達到47000噸(比遼寧號多4,000噸），長度為315公尺(比遼寧號多15公尺)，戰機容量達到36架，比遼寧多12架。

此外，根據大陸操作遼寧號的經驗，以及在陸地試驗場的測試，山東號的滑跳甲板改成12度(遼寧為14度)，解放軍認為這樣更省油。

不過，溝上凱爾認為，即使山東號有了很大的改進，但是在幾個關鍵參數上，仍然無法與美國航空母艦相提並論，美國航艦具有更大的飛機搭載量，以及能夠攜帶空中預警機的能力，至於俄國型式的航空母艦，僅能利用安裝雷達的直升機來進行有限度的預警能力與空中管制。

然而，該雜誌沒有提及的是，解放軍海軍和俄羅斯海軍並不需要那麼多的航空母艦來執行全球任務，說到底，各國的海軍戰略各有不同，對中國大陸而言，他們的首要任務是確保在東中國海、南中國海的海上邊界安全，為此，解放軍最多只需要6個航艦打擊群。

(中時電子報)