知名電動車大廠特斯拉傳出已與數家中資銀行達成規模共人民幣（下同）100億元的5年期貸款協議，將用於償還債務與上海汽車工廠。

香港信報報導，包括建設銀行、農業銀行、工商銀行、浦發銀行等4家中資銀行已經同意向特斯拉提供資金，這筆貸款將用於特斯拉上海超級工廠，以及償還之前35億元的債務。

(工商 )