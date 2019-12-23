特斯拉獲得中資銀行百億人民幣貸款 擬償還債務 21:452019/12/23 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 知名電動車大廠特斯拉傳出已與數家中資銀行達成規模共人民幣（下同）100億元的5年期貸款協議，將用於償還債務與上海汽車工廠。 香港信報報導，包括建設銀行、農業銀行、工商銀行、浦發銀行等4家中資銀行已經同意向特斯拉提供資金，這筆貸款將用於特斯拉上海超級工廠，以及償還之前35億元的債務。 (工商 ) #銀行 #特斯拉 #償還 #債務 #中資 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉陸製Model 3 明年恐降價20％ 04:102019/12/19 全球財經 《美股》創新高，特斯拉股價逼近400美元 09:432019/12/19 財經 陸產特斯拉Model 3擬降價2成 供應鏈慶賀 13:222019/12/19 財經 押寶大陸壓低成本 特斯拉股價衝上天 14:292019/12/19 財經 半年內接管第3家銀行 陸注資4千億暫免倒閉 20:552019/12/19 兩岸 特斯拉擬降價 台系鏈同賀 04:102019/12/20 證券．權證 特斯拉股價升天！他稱關鍵優勢打趴一票車廠 13:032019/12/20 財經 特斯拉股價衝破400美元 半年來股價翻倍 22:392019/12/20 財經 特斯拉漲破400美元 半年翻倍 04:092019/12/21 全球財經 專家建議：開放銀行也要「放開」銀行 04:102019/12/23 金融．稅務 財經熱門新聞 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 突破高通、華為防線 聯發科5G大啖肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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