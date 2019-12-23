每年歲末歌迷們引頸期盼的五月天跨年演唱會登場，預計吸引超過10萬人次朝聖，已連續6年與五月天合作推出跨年演唱會紀念卡的一卡通，今年也不缺席，搭配今年演唱會主題「Mayday 2020 Just Rock It!!!“藍 ｜ BLUE”」，除有五月天真人形象的演唱會主視覺版及標題版2款外，為紀念在五月天及五迷心中具重要地位的團寵愛貓-蔡頭粿，也特別設計了一款蔡頭粿托特包造型一卡通，供五迷們收藏。

一卡通表示，與五月天演唱會合作多年，期間共發行過16款演唱會版紀念票卡，目前仍穩坐一卡通銷售紀錄第一最受歡迎的卡片寶座。

本次以演唱會主視覺推出2款一卡通供五迷收藏紀念。此外，原是瑪莎家的愛貓，與五月天第一張專輯同為1999年誕生，並陪著五月天製作過三張專輯的團寵兼吉祥物-蔡頭粿，日前還在香港場演唱會以Q版形象躍上大螢幕，但不幸於今年過世去當小天使了，令五月天及五迷們相當傷心難過，為紀念這位帶給大家溫暖的「地下製作人」，特別設計一款蔡頭粿版托特包造型的吊飾一卡通，使用棉布設計，溫柔的觸感就像牠帶給大家溫暖安定的療癒力量。

「Mayday 2020 Just Rock It!!!“藍 ｜ BLUE”」《主視覺版》及《標題版》，共有一卡通2款，單買每張100元、以及「蔡頭粿版托特包造型」一卡通每張350元，3款一起買優惠價只要500元，喜愛五月天的歌迷們可全套收藏，另於桃園演唱會現場也會同步販售，數量有限，售完為止。

此外，一卡通也推出優惠，只要購買任一款「Mayday 2020 Just Rock It!!!“藍 ｜ BLUE”」系列一卡通，還可以50元優惠價加購其它五月天系列指定款一卡通，錯過之前演唱會的五迷們也可趁機購入珍藏。

桃園國際棒球場臨近高鐵與機場捷運，演唱會人潮眾多，民眾可多多利用大眾運輸工具前往，也鼓勵五迷們提前於網路購買，就可帶著五月天一卡通與期待的心情搭乘桃園捷運去看演唱會。

(工商 )