台北城市盃青少棒賽今（23）日進行預賽最後一天，日本和歌山、桃園新明之戰，全勝的新明比賽前半段陷入苦戰，第3局總教練黃湋志集合球隊訓話，希望選手增加注意力；下半局果然就灌進7分，最後以9比1提前在第5局結束比賽。

和歌山總教練木村竹志表示：「新明果然是台灣的頂尖強隊，特點就是關鍵時刻能把握得分機會，而且球員陣容非常堅強。」

新北市新埔國中隊長林沅達揮出三壘安打。（台北市棒球協會提供／廖德修傳真）

高雄前金和桃園仁和都是1勝1敗，贏家可拿下最後一張晉級門票。前金因守備混亂，1局上半發生4次失誤；仁和擊出3支安打加上2保送，灌進5分大局奠定勝基。

第2局仁和延續火力，先發投手兼第4棒林孟佶擊出安打，隊上的打點王陳品宏再度建功，擊出右外野安打，最後就以10比1贏球。

前金遭到淘汰，總教練陳亞俊難掩失望表示：「很可惜！雖然輸球，小朋友還是維持好氣氛，這是難得的經驗。我們從高雄上來參賽，以前最北只到新竹，這次來到天母還可以和國外球隊交手，對小朋友很有幫助。」

新北新埔、新竹成德交手，兩隊先發投手不約而同出現控球問題，新埔在前3局沒有敲安打卻能以3比1領先。第4局新埔安打開關終於啟動，一連敲了4支，比分來到5比1。成德最後半局反攻追到剩2分差，最後仍以3比5輸掉重要一戰。

嘉義市民生國中捕手試圖阻殺搶攻本壘的跑者。（台北市棒球協會提供／廖德修傳真）

嘉義民生遇上強敵日本名古屋，一開始展現韌性緊咬比分，可惜幾個不利判決，投手情緒大受影響。打擊部分雖有攻佔得點圈，就是沒能拿下分數，最後以0比10落敗，並且3連敗收場。

民生總教練李文傳表示：「雖然都沒有贏球，不過小朋友一場比一場進步，打的局數越來越多。這幾年嘉義少棒出現斷層且有點嚴重，希望未來有更多好手能留在家鄉。」

隊長盧亭翰則表示有點被日本隊嚇到，他表示：「他們的守備和跑壘特別積極，竟然連被觸身球或是保送也是用跑步衝到一壘，這是我們要學習的精神。」

(中時 )