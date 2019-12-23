新光投信2020年1月6日上市的「新光新興富域國家債券基金」所採的投資策略不同一般新興債券基金，其海外投資顧問Stratton Street是一家總部位於英國倫敦的基金管理和顧問公司，成立於2000年8月，其投資理念是認為將「債權人與債務人」區分開來是更有意義的，而不是將世界劃分為已開發市場和新興市場。

Stratton Street合夥人兼投資長Andy Seaman23日來台時指出，淨外國資產（NFA）投資法是他在1995年還是個研究生時就有的構思，本來該指標是在研究個別主權貨幣的走勢，因為一國的NFA下降越多、匯率貶值幅度可能性愈大，但同時也可獲得發債人體質的情報。

Andy Seaman表示，NFA應用在投資上更具有預測性，不曾失靈，就他的投資經驗來看，20年來沒有違約過，因為體質好的國家償債能力就強，理當如此。NFA策略也是Stratton Street的旗艦型策略，旗下NFA全球固定收益基金2019年在全球同類基金排名前三名。

Andy Seaman進一步表示，NFA指標可以用來觀察國家的匯率，一國的NFA下降越多，匯率貶值幅度可能性愈大，也可以提前警告可能違約的國家，舉例來說，2007年希臘10年公債殖利率較其他國家高，NFA指標星號被評為一顆星，果然2012年3月就爆發違約，2008年時也準確預測到歐豬五國將有違約危機。

而當市場行情差時，富有國家貨幣就會升值，像日圓、瑞士法郎就會上升，因為他們都是富有的國家、債大都是國人持有，這也是為何2008年市場恐慌時日圓升值、澳幣卻跌，因為日本是個淨資產國家、澳洲是淨負債國家。

Andy Seaman指出，除了用NFA指標篩選出富域國家，還要運用全球增長模型，檢視投資組合，全球增長模型(GGM)領先「OECD工業生產指標」6個月。根據全球增長模型判斷經濟周期，進行「信用等級」動態調整投資組合。現在處於景氣下行的階段，中美貿易磨、人口老化都是景氣趨緩的原因。

2019年債券已漲多的情況下仍有被低估的標的嗎？Andy Seaman認為還有很多，因為現有的債券投資指數標的並不完整覆蓋，像是中東債券就沒有出現在任何債券指數裡，易被投資人忽略，所以還是可找到優質發債人，其利差收斂機會也較大。

富域債占整體新興市場債券比重很小是否有流動性問題？Andy Seaman表示，中東富域國只是投組的一部份，總體GCC(海灣國家合作理事會)有1200億美元的發債量，足夠支撐流動性。且就投資級別債來看，NFA標準定義出的負債國以外的債券發行量達近6兆美元，規模比高收益債還大，不會有流動性的問題。

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