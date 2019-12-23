演員楊鎮最近剛拍攝完李鼎導演的交通部公路總局短片《我在台61，發現動人的幸福故事》，本片預計12月底播出。楊鎮片中飾演重機騎士，開拍前以為拍攝會輕鬆、帥氣，沒想到第一天就遇上冷氣團南下氣溫驟降，因為都在空曠的田野中長時間拍攝，差點失溫被工作人員請上演員車休息。

楊鎮說：「我以為這次沿著風景很美的台61線騎重機會爽爽的拍，沒想到現場風很大、氣溫也很低，一度拍到有點頂不住，好在有劇組照顧讓我不至於感冒。」楊鎮跟李鼎導演及演員李亦捷、福地祐介都不是第一次合作，大家默契十足，雖然拍攝很累，但看到完成的影片覺得這一切的辛苦都值得。

楊鎮。星舞娛樂提供

剛轉換到新東家「星舞娛樂」的楊鎮，近期調整腳步與狀態，只接了幾部短片，妙的是最近想找他的案子都不輕鬆，不是得一直跑步就是要吹風淋雨，他苦笑2019年是辛苦的一年，也因為角色關係，最近被要求體型必須「穿衣顯瘦、脫衣有肉」。楊鎮笑稱上健身房上到有點厭世，「每次都得請教練幫我特訓，練壯很容易，但要精實又有線條，真的是一件很困難的事情」，所以只要拍攝一結束，他都會拜託經紀公司給他大吃大喝3天，彌補一下工作期間不能吃美食的缺憾。

他最近也為了能擴展戲路開始勤練台語，期待自己能參與更多不同的作品，但因為給自己的期許過高，壓力大到失眠，除了靠打他最愛的電玩手遊，最近開始迷上夾娃娃機來排解壓力，短時間內已達到破百隻娃娃，家裡櫃子都放不下了，還跟經紀人說以後如果賺錢要買一台夾娃娃機放家裡練功。

楊鎮。星舞娛樂提供

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