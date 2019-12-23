5G競標今（21）日進入第10日，競標已進行了兩周，NCC曾預估會在兩周左右結束，不過目前最熱門的3.5GHz頻段標金已經翻倍，戰況未見停歇。本日結束時，暫時總標金合計546.72億元，五大電信還沒有任何一家停手，明日也將啟動第二階段的加速機制。

5G競價第一階段數量競價已持續100回合，由於明起就要進行第二段加速機制，最高競標單位數參考範圍從10回合縮短為5回合，今日3.5GHz標金單日跳了4次，每單位回合價來到20.19億元，比底價9.27億元翻了超過一倍。

NCC表示，之前第51至100回合的加速機制為，各家業者每10回合間，最多只能出前10回合（等於前一日）曾經出過的最高單位數，101回合之後參考範圍縮短為每5回合一段落：假設C業者在第96至第100回合標了10塊標的、T業者8塊、F業者8塊的話，接下來的5回合，他們個別最多也只能出到10、8、8塊，並以此類推。預期5大電信業者為了爭取足夠頻段，「秀出底牌」的速度將比之前快，若一直未結標，價格也會翻得更快。

NCC表示，本次競價自12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計100回合，本日結束時暫時得標價合計546.72億元。各頻段暫時得標情形，3.5GHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價533.33億元，其中7個單位頻寬以當前回合價(第100回合) 20.19億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升119.5％；28GHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標13個單位頻寬，暫時得標價13.39億元，其中13個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1.8GHz頻段暫無得標頻寬。

(中時 )