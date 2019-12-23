迎接AI世代，東海大學23日舉辦「板金AI戰略聯盟暨國家隊」成立典禮。其中，由東海大學、台灣板金經營協會與微軟AI研發中心攜手成立「板金AI戰略聯盟」，期盼成為板金產業智慧轉型的推動平台；另由「大渡山-東海AI中心」與台中精機、台華精技等五家廠商，成立「板金AI國家隊」，試圖提升台灣板金產業的全球競爭力。

與會的經濟部長沈榮津表示，板金業界運用範圍相當廣，遍布各產業，特性是少量、多樣、客製化的製造，足見其導入AI化的時機點，是很適當的。東海大學代表學術界，幫助產業界，經濟部也將盡力協助，未來除了經濟部工業局與技術處外，也委請工研院機械所全力支持。

沈榮津也說，政府目前啟動根留台灣計畫及中小企業計畫，並提撥1千億元的經費，補助中小企業貸款融資的手續費，讓高階製程移回台灣，低階製程移至東南亞。

沈榮津強調，企業回台亦響應政府，將產業自動化，再往數位化及智慧化等智慧製造方向提升，讓台灣成為高階製造中心，並吸引許多國際高科技大廠加碼在台投資，如微軟AI中心、亞馬遜AWS進駐台灣，並善用台灣的高階軟硬體製造優勢，造就台灣成為高科技研發中心。

至於政府透過高階製造中心、高科技研發中心、半導體先進製程製造中心，及綠能發展中心等四個中心發展，可促進台商回流，讓台灣經濟穩定發展。

東海大學校長王茂駿、台灣板金經營協會理事長林原正，及微軟AI研發中心執行長張仁炯共同簽約，成立「板金AI戰略聯盟」，經濟部長沈榮津出席見證時，做了以上的表示。

王茂駿表示，台灣板金產業實力非常強，每年總產值超過二千億元，也有4,000家以上廠商，因應AI時代跟5G時代的來臨，經濟部非常有前瞻推動產業AI化。為了永續經營發展，廠商不斷地改善、提升生產效率與品質，也從工業2.0，邁向工業4.0，朝向建構一個智能化生產製造系統目標來努力。

至於板金AI國家隊簽約儀式，由台中精機董事長黃明和、台華精技董事長莊國奮、明昌國際董事長張庭維、迎盛公司董事長曾麗芳、炬將科技總經理林原正，及東海大學校長王茂駿共同簽署。這五家公司共同出資千萬元，作為首批板金業研發合作經費，並由「大渡山-東海AI中心」共同經營板金業研發平台，協助產業智慧轉型。

台中精機董事長黃明和表示，他非常榮幸代表五家板金廠商，先來推動板金AI國家隊，並加入板金的AI戰略聯盟。黃明和說，該公司是第一波台商回台投資名單，也在台中精密機械園區，興建集團營運總部，目前快要完工落成。而23日成立「板金AI戰略聯盟暨國家隊」，可讓板金產業的價值更高。

微軟AI中心執行長張仁炯強調，希望藉由這個機會，運用高科技，讓製程更為有效，並讓效能和產品品質提升，提高附加價值，這才是進步的國家及進步的廠商負責任的做法。他希望透過微軟的品牌、技術及研發出的成果，能輻射到其他地方。

台灣板金經營協會理事長林原正說，該協會成立於2017年，成立初衷為希望板金同業組成團結一心的團隊，並期盼遇見AI翻轉板金產業，也透過聯盟的成立，讓板金業界智慧轉型蓬勃發展。

大渡山學會理事長鄭清和指出，他很高興能參與這場盛會，也能貢獻一己之力，促成這樁好事，「大渡山-東海AI中心」成立的宗旨，是想藉由AI技術的推展，對內幫助東海提升教育數位化的能量，也就是教育翻轉；對外幫助產業界在數位科技時代競爭力，也就是產業轉型。

東海大學緊鄰台中工業區、中科，在地域上有絕對的優勢，可以輔導中部地區產業，迎接21世界的挑戰，我們深覺責任重大。

鄭清和認為，因經濟部長沈榮津前來見證，加上微軟AI研發中心加入，他相信板金AI國家隊的成立，不僅能造就板金界的隱形冠軍，站上世界舞台，也能夠像台灣在自行車業界成就一樣，成為世界第一。

(工商 )