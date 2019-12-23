紛擾多日的「6搶1東奧最終資格賽」風波今（23）日塵埃落定，由棒協授權中職主辦比賽，使得中職完全掌控組訓賽三大環節。唯一懸而未決的是中華隊教頭由誰出任？中職會長吳志揚表示，唯一人選還是洪一中。而從各方面的條件來看，也只有洪總重掌兵符最為合適。

先前洪總率隊參加世界12強賽前，所屬的桃猿隊已轉手給日本樂天集團。在此變動之際為了顧及自身的前途，打完12強賽便在東京宣布辭去教頭一職，以便全力尋找下一張合約，這點情有可原，外界均能諒解。

如今洪總已順利找到落腳處富邦悍將，並且簽下3年合約，加上球團領隊蔡承儒對他是否執掌中華隊兵符表示尊重，只要再好好溝通，基本上洪總應該已無後顧之憂。

何況中職確定包辦6搶1資格賽的組訓賽，必須全力打好這一仗，無論教練、球員都得精銳盡出。巧的是，球季結束後4球團陸續換了新教頭，而這4人中，曾豪駒、林岳平、丘昌榮都是新手，只有更換新東家的洪總執教經驗最豐富，職棒生涯累計880餘勝。更帶過8搶3、北京奧運、世界12強賽等重要國際賽，論資歷已無人能出其右。

由此可見，既然中職會長吳志揚認定洪總是唯一人選，富邦球團也了解洪總擔心的是剛接下教頭職務，如果再回去帶中華隊，兩頭都會有壓力。事實上，洪總的顧慮不難理解，也並非無法克服，只要聯盟、球團與他開誠布公好好溝通，一定會有轉圜餘地。

(中時 )