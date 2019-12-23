花蓮縣長徐榛蔚表示，與漫畫家合作宣傳環保政策，對於縣府團隊還是頭一遭，卻也是寶貴經驗，未來將不排除持續以活潑方式，讓政令能真正傳遞到民間。（花蓮縣政府提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮縣環保局與國寶級漫畫家敖幼祥合作，將枯燥乏味的政令宣導透過漫畫、動畫與貼圖等媒介傳出，貼合民眾生活。（台灣棒球名人堂協會提供／王昱凱花蓮傳真）

敖幼祥將回收物品擬人化，創造9位角色，還精心繪製LINE貼圖，讓民眾在日常生活就可以使用。（翻攝畫面 ／王昱凱花蓮傳真）

沈悶環保政令搖身一變成為有趣漫畫，花蓮環保局與國寶級漫畫家敖幼祥合作，鐵鋁罐、廚餘與玻璃等回收物品在他筆下成為鮮活角色，組成「環保回收聯盟」。縣長徐榛蔚表示，在4G時代如何善用科技模式宣傳法令是大哉問，透過漫畫與貼近生活取材，才能使枯燥宣導成為民眾願意觀看的有趣文宣。

在敖幼祥妙筆下，鐵罐俠、廚餘童、紙忍者與燈泡仔等9位角色組成環保回收聯盟，出現在漫畫《環保回饋聯盟》、《廢四機花蓮一日遊》等5部漫畫當中，將環保觀念透過貼近生活的對話與情境表達出來。

花蓮環保局長饒忠表示，除漫畫外，額外製作6部動畫，包含，《孫悟空的吸管》、《小學生的一天》、《塑袋危機》等。漫畫與動畫連結全數po上花蓮環保局網站當中，以便民眾觀看，同時作為校園推廣環保的教材。

饒忠提到，「環保回收聯盟」意象自2017年與敖幼祥合作後，完成LINE貼圖上架，2018年先後完成3支動畫與1本漫畫，今年度由東海岸文教基金會負責宣導專案計畫，並印製5千冊漫畫分送推廣使用，希望將52.28％回收率提升至54％。

徐榛蔚表示，政令宣導本就難以討好民眾，如何將生硬工作做到走進民眾家庭與生活，手機是非常好的媒介。如今邁入5G時代，透過與漫畫家合作，將環保意象極大化，對縣府團隊而言是一大突破。

(中時 )