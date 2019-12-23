多個媒體專業組織共同發表「停止灌票！請電視台莫再製造自欺欺人的不實報票訊息」聲明，NCC表示，為避免發生報導引用數據不實等情形，除了已經邀集廣電新聞媒體開會之外，更將進駐中選會成立的「中央選務指揮及應變中心」，呼籲業者不要以「灌票」方式吸睛。

NCC指出，雖尊重廣電媒體製播新聞報導的自由，但為避免發生報導引用數據不實或疏失的情事，NCC與中選會已邀集業者進行相關協調作業、並與相關部會共同進駐「中央選務指揮及應變中心」，也將於開票當日掌握各頻道重點開票作業是否符合真實、有所本、可供查證的原則。

NCC指出，為提醒電視頻道業者選舉開票報導應注意事項，已於10月25日邀請製播新聞或新聞頻道的廣播電視業者召開「選舉期間廣電事業落實公平原則及事實查證規定交流會議」，籲請業者不要用「灌票」來爭取收視率，衛星廣電公會也已依據會議，決議訂定自律協議及緊急狀況新聞頻道應變協議。

NCC也在10月29日與中選會共同就選舉二法及廣電三法相關規定召開「廣播電視內容涉選舉議題之法規與實務交流會議」，提醒廣播電視業者應注意法遵及內控作為，以避免觸法。

NCC強調，若於競選活動期間，有民眾檢舉新聞台沒有公平、公正處理或無正當理由而差別待遇時，將移請中選會認定是否違法。開票作業開始時，NCC將與其他8個機關進駐應變中心，如廣電媒體有錯誤報導時，將協助應變處理。

那麼新聞台在報導開票得票數時，一定要和中選會數字同步嗎？NCC官員表示，不用和中選會同步，但一定要「有所本」。報導開票數據時，應讓觀眾知道報導票數的來源，避免造成觀眾誤導，如有違反，將以相關法規裁處。

廣播電視報導選舉開票過程，事涉各選舉人重大權益，NCC呼籲各電視臺應切實自律、遵守相關法令，並切實加強內部相關作業管理，落實編審制度，以善盡媒體的社會責任。

(中時 )