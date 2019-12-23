歷經紅色供應鏈的侵蝕，安控廠慧友（5484）近幾年營運限入苦戰，今年仍深陷虧損泥淖的慧友董事長莊永順在23日舉行的法說會中指出，過去幾年，紅色供應鏈大肆吞噬安防市場，為求生存，慧友將努力尋求轉型之道，未來期待可以搭上AI的列車，藉著視訊監控的專長，為智慧物聯網裝上眼睛，為公司尋求轉型新契機。

紅色供應鏈大吃安控大餅，光海康與大華兩家，就搶佔了全球一半以上的市場，不過今年狀況似乎有了改觀，根據統計，今年海康、大華累計前三季營收的年增率僅17.9％，對比以前每年超過30％以上的高成長，可以發現中美貿易戰以及國防授權法的禁制令，確實對其銷售造成影響。

針對安控業既有的現況，莊永順進一步說明道，國防授權法的禁制令係從今年8月13日開始施行，包含海康、大華、華為/海思等均不得再銷售給美國公部門，且必須馬上下架，此外，美國盟邦也紛紛跟進不再採用。因此市場開始積極出現取代機種，特別是除了傳統SoC廠商之外，還有Intel 和Nvidia也積極的投入，在AI智能辨識方面提供更多解決方案，顯示安控市場仍有吸引力。

此外，證諸IHS MARKIT的統計也可以發現，安控市場確實仍在成長中，據估2018年全世界監視器市場胃納僅6.5億支，今年預估可達7.7億支，到2021年更將超過10億支，成長率約30％。

著眼於市場成長可期，慧友也從中找出了四個契機，包括從傳統安防監控走向AIoT智慧安防平台、由安控產業轉型成為具有智慧監控特色的工控廠商、結合工控廠商，智慧物聯網，提供視訊邊緣運算解決方案，聚焦五大垂直市場，最後就是藉著既有的視訊監控的專長，為智慧物聯網裝上眼睛，其中所謂的為智慧物聯網裝上眼睛，就是希望慧友可以搭上AI的列車，成功在智慧醫療、智慧零售、智慧交通和智慧安防等新領域卡位，並朝少量多樣高毛利快速開發的方向前進，為慧友的獲利鍍金。

(工商 )