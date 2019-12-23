阿根廷總統艾柏托（Alberto Fernandez）今天表示，阿根廷實際上已債務違約，財務惡劣情況可比擬2001年阿根廷遭遇國家近代史上最嚴重的債務危機。

阿根廷經濟正處於衰退。由於貨幣價值崩潰，阿根廷經濟危機已持續18個月，預料今年經濟將萎縮3.1%。同時阿根廷全年通貨膨脹率達55%，負債規模更幾乎達到國內生產毛額（GDP）的90%。

艾柏托接受電視節目La Cornice訪問時說：「現在情況與2001年不同但相似。當時貧窮率達57%，今日我們有41%的人口是窮人；當時我們債務違約，今日我們實際上也債務違約。」

中間偏左的艾柏托在10月的總統大選擊敗自由派前任總統馬克里（Mauricio Macri），並在本月10日走馬上任。他曾表達履行國家債務意願，但阿根廷政府20日仍單方面將約90億美元（約新台幣2711億元）的到期債務延到明年8月償還。

這也引發國際信評機構惠譽（Fitch）和標準普爾（S&P）將阿根廷信用評等調降至瀕臨違約的「選擇性違約」等級。

(中央社)