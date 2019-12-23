護理師不僅工作時間長，還必須日夜輪班，24小時照看病患。近日一名護理人員發文表示，最近值夜班時，竟遇到病患用一句話就惹怒她，這讓原PO爆氣回應，「這麼愛睡覺不會去住飯店嗎」，其他護理師見狀也紛紛跳出來分享自身經驗。

原PO在Dcard上發文，她提到，最近半夜要幫病人量血壓，沒想到病人竟告訴她，「小姐，半夜可以不要量血壓嗎？會吵到我睡覺！」這讓她氣到不行，因此上網PO文回嗆，「這麼愛睡覺不會去住飯店嗎？而且你以為我半夜在那邊走來走去不累嗎？你不想量血壓跟醫生講啊，醫生來裝的跟乖孫子一樣」。

有網友就分享，他在加護病房工作，規定就是一個小時量一次血壓（機器會自動測量），遇到意識清醒的病人，上大夜時如果遇到病人還是醒著會稍微解釋，也會同理病人半夜睡不好，這時候泰半的病人都可以接受，最怕的是解釋完了還是無法接受，一直吵著要出院、要轉病房。

其他同行的護理師也心有戚戚焉，「那叫他有事也別按鈴啊」、「講出我的心聲了」、「上紀錄：病人拒量血壓」、「總之上紀錄就對了：於幾點幾分探視，欲予監測生命徵象」。

(中時電子報)