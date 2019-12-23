鴻海集團創辦人郭台銘23日在媒體專訪上表示，已經答應28日到高雄參加立委候選人黃韻涵造勢活動，但強調屆時是否與國民黨總統候選人韓國瑜同框，將交給黃韻涵陣營安排；黃韻涵則表示，如果時間敲得定，韓市長、郭董、王院長三人同框當然是她最樂見的畫面，也會全力促成，但她深知選舉到了最後階段，大家行程都很滿，身為晚輩她不會強迫，只要三人都能來參加她的造勢活動，就有一定的象徵意義。

郭台銘接受「新聞面對面」專訪，外界關心他28日是否可能在高雄與國民黨總統候選人韓國瑜同台，郭表示他是第一個答應黃韻涵、高市副議長陸淑美邀約的人，前立法院長王金平也會出席，不過韓國瑜的行程還沒敲定，且當天是否與韓同框，郭說要交給陸淑美、黃韻涵決定，因為選區域立委的人可能有不同考量，或許他和韓同場不同框，分別能吸引科學園區、眷村的票，對立委才能選票最大化。

黃韻涵晚間接受本報訪問表示，28日本周六下午3點到5點，她將在岡山舉辦造勢活動，主題訂為「團結支持黃韻涵」，邀請函上周印好後，她一一親送往王金平院長路竹老家，也和母親陸淑美搭高鐵北上郭董家中邀約，並趁先前與韓市長在岡山壽天宮的活動時當面交給市長。

黃韻涵說，韓國瑜當時因為趕著離開，沒有辦法當場看邀請函，目前還未回覆是否出席，而郭董、王院長已答應當天會到，不過均未告知確切抵達時間。

她坦言，韓、郭、王三人同框畫面張力最大，她當然最樂於見到，不過，由於活動決定得太晚，現在韓國瑜全台跑透透，每場活動能停留的時間有限，如果為了達到三人同框，要讓大家互相等待，身為晚輩的她不會強迫，但如果當天三位長輩在下午3點到5點之間，都能來替她加油一下，就是很好的象徵了。

(中時 )