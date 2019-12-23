刑事局偵破黑幫操控運毒走私案。刑事局從半年前的大麻走私案，循線查出竹聯幫平堂綽號「勇哥」的羅姓男子在幕後操縱毒品走私集團，其組織嚴密，若有成員在海外「失風」，會給至少100萬元安家費，不過月前有人被懷疑黑吃黑私吞安家費，遭幫派動「家法」私刑，砍斷手筋並潑硫酸教訓，情節宛如香港毒梟電影《門徒》。警方日前收網，逮捕羅等5嫌，依組織、毒品罪擴大偵辦。

桃園地檢署6月指揮刑事局國際科、北市警松山分局，在桃園機場查獲男子從美國入境，利用行李夾帶走私37公斤多的大麻。檢警循線追查，幕後為竹聯幫平堂操控整個走私集團。

檢警連月來跟監蒐證，發現竹聯幫平堂、綽號「勇哥」的39歲羅姓男子，涉嫌由邱姓幫眾召集運毒車手，組走私集團，在台北市利用幫派勢力招募經濟弱勢、身心障礙及心智尚未成熟的社會人士及青年，組成錯綜複雜的運毒車手招募、監控、接散貨(毒品)的運毒網絡。

6月在桃園機場查獲的大麻走私案，也是竹聯幫平堂在幕後操控。（警方提供／胡欣男台北傳真）

檢警發現，平堂擔心毒品被車手私吞，每趟跨境走私，運毒車手都要簽立本票，並以龐大債務及家人安危為由，逼迫車手完成運毒。

檢警也查出，該集團如有車手於境外遭逮捕，會給予家屬至少100萬安家費。今年4月刑事局在泰國查獲15公斤海洛因走私案，其中1名成員遭逮後，家屬遲遲沒收到安家費，憤而向警方檢舉。平堂追查，發現竟是負責發送安家費的李姓成員黑吃黑私吞。

李姓成員黑吃黑後捲款失聯，平堂祭出家法，8月間派殺手追到萬華某茶室，砍斷李手筋並潑灑硫酸報復，李險些喪命。檢警本月收網，逮捕羅、邱等5嫌，其中3名運毒手遭收押，全案擴大偵辦中。

檢警日前收網，逮捕竹聯幫平堂「勇哥」（左1）等5名嫌犯，依組織、毒品罪嫌送辦。（警方提供／胡欣男台北傳真）

(中時 )