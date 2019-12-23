周二(23日)時的天氣受東北季風影響，東半部及大臺北地區偶有局部雨，桃園雲量稍多，新竹以南大致為多雲到晴的天氣。周四、周五(26日、27日)鋒面通過及東北季風增強影響，北部、東北部地區及中南部山區將轉為有局部短暫雨的天氣；中部以北及東北部將出現14、15度的低溫。

氣溫方面，周二晨間各地偏涼，臺南以北及東北部低溫15至17度間，沿海、空曠地區氣溫會更低一些，外出別忘了多加件衣物避免著涼；高屏及花東低溫則在18至20度間。白天北臺灣高溫僅20至23度，花東約24、25度，至於中南部仍可達27至30度，日夜溫差較大，提醒中南部的朋友留意氣溫變化適時調整穿著。周三各地高溫普遍可以來到25度以上，中南部有接近30度的高溫。

氣象局表示，周四下半天後，北臺灣氣溫將快速下降，有從夏天再度回到冬天的感覺；此波東北季風強度較強，接近大陸冷氣團的等級，周四晚上到周五，中部以北及東北部將出現14、15度的低溫，周五白天北臺灣持續偏涼，高溫只有17到19度，其他地方高溫也會下降。

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」PO文列出一周天氣概況，彭啟明指出，周二、三、四為轉晴回溫，把握好天氣；周四午後東北風增強，北東地區轉雨 ；周六、日時，巴逢水氣北漂至台灣，可能全台有雨，但近日仍須留意後續變化。

(中時電子報)