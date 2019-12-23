國民黨立委林德福力拚6連霸，今（23日）在臉書粉絲頁上傳多位立委候選人聯名推薦影片，另外，李彥秀臉書粉絲頁也放上林德福等的推薦影片，彼此互相推薦，是立委候選人也是推薦人，彼此拉抬網路聲量，象徵藍營大團結。

林德福臉書粉絲頁今（23日）上傳柯志恩、王育敏、江啟臣、李永萍、顏寬恒、李彥秀、蔣萬安、許淑華等多位立委候選人聯名推薦影片，影片長度3分22秒，委員們細說林德福擔任黨團總召、書記長的政績，更感謝他的提攜與指導，協助新科委員更快了解國會運作。

許淑華在影片中表示，和林德福一起推動很多法案，特別是在與民進黨攻防上，有很多值得學習的地方。柯志恩則說，大家都稱呼林德福是公園的阿伯，可以在每一個角落看到他的身影，是地方上人人尊敬、非常有口碑的立委。

蔣萬安則提到，林德福長期在財政委員會，提案爭取長照扣除額，每人每年可以扣除36萬元。江啟臣表示，林德福對於後輩的提攜，勇敢、堅定承擔大局，都值得後輩學習。

(中時 )