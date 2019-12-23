上海市公共數據開放普惠金融應用簽約暨上線儀式23日在上海市大數據中心舉行，未來民生金融數據將通過大數據中心，向商業銀行開放，打通了政府和銀行間訊息障礙，不僅為商業銀行進一步豐富普惠金融信貸産品體係，加大信貸投放力度提供支撐，還為一部分難以獲得傳統金融機構服務的小微企業提供了獲得信貸的機會。

此活動由上海市金融工作局、市經濟和信息化委員會、上海銀保監局、市大數據中心共同主辦；儀式上，上海市科委、市人力資源社會保障局、市規劃資源局、市生態環境局、市住房城鄉建設委、市市場監管局、市稅務局、市高級法院等8家數據部門共同簽署了《授權委託書》。

作為上海市公共數據開放的首個行業應用，8家單位首批提供了與普惠金融相關度較高的300多個數據項，包括納稅、社保繳納、住房公積金、市場監管、發明專利、科創企業認定、環保處罰、商標、司法判決等訊息，將在政府與銀行間暢行無阻。

另外，上海市大數據中心現場分別與建設銀行上海市分行、交通銀行上海市分行、浦發銀行上海分行、上海銀行等4家試點銀行簽署了《上海市公共數據開放普惠金融應用數據利用協議》；目前，4家試點銀行已針對首批開放的300多個數據項，積極開發了「滬惠貸」、「數據e貸」、「浦發數聚貸」、「滬信優貸」等創新型信貸産品。

(旺報 )