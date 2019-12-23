有「最辣DJ」著稱的韓國DJ SODA，擁有甜美外表和火辣身材，在社群網站上擁有百萬粉絲追隨，近日聖誕節不少夜店都在這幾周大量舉辦活動，她也行程滿滿，不過她近日跪在床上的舉動也引發熱議。

原來她近日受邀到泰國參加活動，她化身「聖誕兔女郎」，跪坐在床上大嗑泰國零食，還吃了一顆球狀物的果凍零食，看似相當可口。

DJ SODA巨乳加上白皙長腿超級火辣。（圖／翻攝自DJ SODA IG）
DJ SODA巨乳加上白皙長腿超級火辣。（圖／翻攝自DJ SODA IG）

她也換上多套戰袍，站在飯店和應景北極熊拍照，巨大雙峰肉彈展露無疑，外加她放上音樂祭上的雪乳狂抖影片，也讓粉絲暴動不停留言洗版。

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(中時電子報)

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