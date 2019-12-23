澳洲的山林大火燒出了許多問題，許多人開始正視極端氣候造成的災難，使得政治圈也在反省能源政策。澳洲眾議院下的環境與能源委員會，提出一項建議案，指出澳洲政府應該檢討目前的「非核能政策」是否切合實際，報告認為，應該認知核能的新興技術，並試著引進。

世界核能新聞WNN報導，土地廣大的澳洲，擁有世界上最大的鈾礦資源，是世界第三大的金屬鈾生產國，僅次於哈薩克和加拿大，然而澳洲從未使用過核能發電，其大部分電力都來自燃煤發電，據2018年的資料，澳洲的電力63%都是燃煤，20%是天然氣，再生能源16%。澳洲歷屆的聯合政府，都沒有同意核電廠的建設，澳洲的核能應用僅在生醫領域，唯一的核反應爐是用來製作鉬99。

然而，澳洲的非核之路開始被檢討，眾議院環境與能源常務委員會從8月6日起，應能源部長安格斯·泰勒（Angus Taylor）的要求，對尽核燃料循環以及澳洲未來潛在的核能利用進行析，在4個月的時間，該委員會上交了309份報告，並在澳洲全國範圍舉行多場公開聽證會。

該委員在本月中旬，提出一份題名為「未經您的同意：澳大利亞核技術的發展之路」的報導，該報告總結3個主要建議：1.政府應該考慮核能，做為澳洲未來能源結構的一部分。2.政府應該開始評估採用何種核反應爐技術，以適用在澳洲，也要同步進行社區參與和社會教育。3.廢止當前的非核能政策。

昆士蘭費爾法克斯市(Fairfax in Queensland)議會議員泰德·歐布萊恩(Ted O'Brien )明確支持核能，他說：「我們早應該考慮將核能列為未來的能源結構。在過去，澳洲的確是拒絕舊的核能技術，然而未來應該有所改變，現在核能發展出現了小型模組化反應爐這樣的新興技術，我們應該準備接受並同意。」

他的著眼點在減碳，他說：「如果我們致力於減少溫室氣體排放，就不能草率的忽略(核能)這項重要的零碳排工具。當然，我們也必須謙虛地吸取其他國家的經驗與教訓。使我們能取其良處而避其劣處，當然，這一切需要得得到社會大眾的認可。」

事實上，澳洲的民意對核能似乎有改變，澳大利亞礦產委員會在10月進行的一項民意調查發現，受訪的1500人當中，有39％的人明確支持使用核電(近4成)，明確反對使用核能約為33％，另有29％的人回答不知道。

世界核能總幹事阿格內塔·瑞辛（Agneta Rising）表示：「很高興看到澳洲終於開始檢討非核政策，我們認為這是自然而然的一步，因為澳洲雖然沒有使用核電，但是他們在許多方面，已經是相當進步的核能應用國家。他們有精煉核燃炓的技術，也有核能監管和其他的相關產業，都可視為是啟動核電計劃的重要技術基礎。如果澳洲選擇使用核能，將會很快就適應一切。」

瑞辛表示，如果澳洲選擇使用核能，將可得到清潔、可靠、穩定的電力供應，既可維持經濟發展，又能保護澳洲脆弱而珍貴的環境。

(中時電子報)