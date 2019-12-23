乾拌麵搭配大豆等新鮮食材，散發微妙的大豆香氣。（靈鷲山佛教教團提供）

滷豆干充分入味。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山「聞喜堂」文創品相當多元。（靈鷲山佛教教團提供）

台語有句俗諺「顧佛祖，嘛愛顧巴豆。」新年走春到靈鷲山，除了坐擁山海美景，禮拜諸佛菩薩，山上「聞喜堂」、聖山寺全新的「善寶堂」，初一到初五加碼推出特色蔬食，包括：小火鍋、蔬食滷味、特色觀音私房麵食、獨門披薩口味的厚片土司等，希望溫暖信眾的胃，提供年節大餐不一樣的養生選擇。

「聞喜堂」就像是旅人的驛站，一直以來，除了相當受歡迎的巨無霸自製餛飩、觀音養生餛飩麵、觀音紅燒餛飩麵、鍋物等料理，聞喜堂執事法宏法師說，新春期間增加蔬食滷味，各式蔬菜或豆干，都是浸泡在養生健康的滷汁裡充分入味，淡雅甘醇的中藥材香氣，加上慢火精燉，讓人食指大動；寧靜的午後，啜飲一杯芳香濃醇的熱咖啡或紅茶歇腳，內心漸漸澄淨，是靈鷲人絕佳推薦。

在「聞喜堂」品嚐美味之餘，耳邊不時傳來新春期間2樓財寶宮殿新春財神法會的梵音，格外殊勝，為鼠年開春帶來好兆頭。填飽肚子，別忘了逛逛一旁的文創品，為鼠年選一件療癒的開運小物，或請一本智慧好書，絕對是滋養心靈的法供養。

位於聖山寺善法大樓內的「善寶堂」，好像港灣的避風港一樣，溫暖心靈；春節期間，擅長素食料理的聖山寺副監院妙實法師，另外準備醬油湯麵、乾拌麵等幾道私房熱食，口味獨特清爽，看似簡單卻讓人回味再三，暖心又暖胃。

信眾還特別推薦的則是「善寶堂」的披薩口味厚片吐司，這個外面吃不到的蔬食餐點，由妙實法師研發，嚴選當地新鮮食材，用料實在，份量十足，連使用的醬料或起司都十分講究，獨門風味，每隔一段時間還會更換菜色，例如，前陣子是泡菜風味，最近是特製白醬，明年計畫換青醬風味，就是要讓大家每次來都有舌尖上的驚喜。

吃過白醬披薩口味厚片吐司的信眾說，原本不敢吃青椒的她，沒想到厚片吐司裡的青椒絲毫沒有青椒的腥味，反而是水潤的清爽，搭配蘑菇、起司等堪稱絕配，一邊吃一邊還會「牽絲」，是味蕾的一大享受，即使一口氣吃上一片都不膩，反而有飽足及幸福的感動，若再搭配熱熱的泰式奶茶，更對味，但怎麼配就等有緣人自行來挖掘囉！

(中時 )