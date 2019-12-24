最新調查顯示，美國總統川普是百萬富豪最偏愛的總統候選人，支持川普連任的百萬富豪有增加之勢。

根據美國財經媒體CNBC的「百萬富豪調查」報告顯示，美國36％的百萬富豪支持川普連任，比重高於5月份調查的32％。

受訪者第二偏好的總統候選人是前副總統拜登（Joe Biden），支持率為14％，美國參議員華倫（Elizabeth Warren）排名第三，支持率為8％。本項調查是在媒體大亨彭博（Michael Bloomberg）決定角逐白宮大位之前進行。

值得一提的是，過去3年來美國百萬富豪對川普的支持度增加。2016年中川普在百萬富豪的支持率落後希拉蕊．柯林頓13個百分點。

此外，在曾對總統候選人捐款的百萬富豪中，有39％是捐款給川普，比重高居各總統候選人之冠。

不過百萬富豪對川普的支持度，取決於川普與誰對決。若是在拜登與川普之間做選擇，48％的百萬富豪支持拜登，只有41％支持川普。拜登甚至可以拿下18％共和黨百萬富豪的選票。

支持率唯一能贏過川普的美國民主黨總統參選人，只有印第安納州南本德市長巴提吉格（Pete Buttigieg），比率為46％與43％。川普在百萬富豪的支持度輕鬆打敗參議員桑德斯（Bernie Sanders）與華倫。

調查顯示，經濟是百萬富豪支持川普最主要的原因。將近半數受訪者表示，川普連任對經濟有益，相較於三分之一的受訪者認為拜登當選對經濟有利。然而超過六成的受訪者表示，桑德斯與華倫入主白宮將對經濟有害。

市調機構Spectrem Group總裁沃佩爾（George Walper）表示：「2020年美國總統大選選戰變幻莫測，唯一不變的就是川普。」20年前百萬富豪主要支持共和黨，如今對美國兩黨各有偏好。

(工商 )