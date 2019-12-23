全球最高薪體育團隊 巴塞隆納足球俱樂部拿下 23:532019/12/23 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據體育網站sportingintelligence最新調查顯示，今年全球最高薪的運動團隊是西班牙巴塞隆納足球俱樂部，隊員平均基本年薪高達1,280萬美元，第二名則是皇家馬德里足球俱樂部，年薪1,160萬美元。第三名是尤文圖斯足球俱樂部的1,054萬美元。 (工商 ) #俱樂部 #足球俱樂部 #足球 #美元 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》庫存增加，打壓周三LME期錫收黑 10:002019/12/19 財經 川普海湖俱樂部又遭私闖 維安飽受批評 12:532019/12/19 國際 《時來運轉》運彩報報－地表最強俱樂部 紅軍大戰佛朗明哥 16:042019/12/19 體育 JX健身俱樂部 蹦極運動正流行 00:582019/12/22 生活新聞 足球隊選手民主洗禮 為張廖萬堅加油 14:222019/12/22 政治 MLB》凱寇加盟白襪 波拉斯又賺一筆 20:292019/12/22 體育 《商情》買盤進場，激勵上周五LME期鎳漲逾2.5％ 10:002019/12/23 財經 央視稱不派厄齊爾 便恢復直播兵工廠賽事 15:032019/12/23 體育 幼兒足球潭子超萌登場 旅德球員王義友開球 14:522019/12/23 體育 觀賽偷拍甜笑天菜妹 超辣身分曝光 18:512019/12/23 正妹 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 中山北路二段2大地標掰了！ 20年星巴克將歇業 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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