據體育網站sportingintelligence最新調查顯示，今年全球最高薪的運動團隊是西班牙巴塞隆納足球俱樂部，隊員平均基本年薪高達1,280萬美元，第二名則是皇家馬德里足球俱樂部，年薪1,160萬美元。第三名是尤文圖斯足球俱樂部的1,054萬美元。

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