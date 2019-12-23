韓國海關23日公布數據顯示，12月前20日出口額年減2％，不僅遠優於11月同期的年減9.6％，更創下一年來最小跌幅。分析師指出，由於中國大陸需求復甦，加上晶片價格回穩，韓國長達一年的出口衰退可能接近尾聲。

(工商 )