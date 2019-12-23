韓12月前20日出口額年減2％ 一年來最小跌幅 23:532019/12/23 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國海關23日公布數據顯示，12月前20日出口額年減2％，不僅遠優於11月同期的年減9.6％，更創下一年來最小跌幅。分析師指出，由於中國大陸需求復甦，加上晶片價格回穩，韓國長達一年的出口衰退可能接近尾聲。 (工商 ) #出口 #韓國 #跌幅 #12 #日出 也許您會感興趣 推薦閱讀 墨西哥公路重大車禍 至少14死12傷 10:342019/12/19 國際 抹黑韓國瑜入少觀所 韓辦提告劉一德 12:072019/12/19 社會 陸EG急漲撐腰 南亞、東聯、中纖逆勢攀揚 13:572019/12/19 財經 雨的遊行「平時不買CD的人 看過來！」22日登台開唱 15:122019/12/19 娛樂 凱基投顧點名下周五類題材股 19:332019/12/20 財經 光雕好威！板橋林家花園人氣爆棚 再推「光鳥聚福」 22:452019/12/20 生活 觀見、關鍵 復興商工元旦展20日登場 23:312019/12/20 生活 12／23～12／29十二星座運勢解析 牡羊不安處女焦慮 00:072019/12/22 運勢 春節離島第2波加班機 23日晚間6時開賣 17:182019/12/21 生活 五月天MV縮影 退休警開麵店掌握「第二人生」 18:012019/12/22 生活 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 韓國聲名最臭的韓進財閥又鬧醜聞 這次是... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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