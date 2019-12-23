星戰最終章票房告捷 北美吸金1.76億美元 23:542019/12/23 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 星戰系列最終章《星際大戰：天行者的崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker ）上周首映票房告捷，北美票房達到約1.76億美元，全球票房約3.74億美元。此片在北美雖寫下影史12月開片第三高紀錄，但仍遜於前兩部《最後的絕地武士》2.2億美元與《原力覺醒》2.48億美元。 (工商 ) #美元 #票房 #北美 #星戰 #武士 也許您會感興趣 推薦閱讀 《STAR WARS》最終章 莉亞公主再現 04:102019/12/19 娛樂新聞 《商情》庫存增加，打壓周三LME期錫收黑 10:002019/12/19 財經 BMW與戴姆勒共享汽車事業 退出北美市場 12:402019/12/19 財經 耐吉不受禁藥風波影響 北美、大中華營收成長 08:442019/12/20 財經 《美股》北美業務遜色，Nike盤後跌2％ 09:262019/12/20 財經 原力在這！犀牛盾推出40餘款星際大戰防摔手機殼 10:202019/12/20 科技 北美半導體設備出貨 15個月新高 04:092019/12/21 財經要聞 YAMAHA CUP快樂踢球趣 高雄後昌暌違5年奪冠 19:072019/12/21 體育 《葉問4：完結篇》全台首日大賣1200萬 穩坐單日票房冠軍 14:472019/12/22 娛樂 《商情》買盤進場，激勵上周五LME期鎳漲逾2.5％ 10:002019/12/23 財經 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 中山北路二段2大地標掰了！ 20年星巴克將歇業 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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