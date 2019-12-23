星戰系列最終章《星際大戰：天行者的崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker ）上周首映票房告捷，北美票房達到約1.76億美元，全球票房約3.74億美元。此片在北美雖寫下影史12月開片第三高紀錄，但仍遜於前兩部《最後的絕地武士》2.2億美元與《原力覺醒》2.48億美元。

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