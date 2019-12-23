美國環保署（EPA）與司法部近日指出，拜耳（Bayer）旗下孟山都（Monsanto）除草劑「年年春」遭判致癌並賠償2,500萬美元的案子應可上訴且判決可能被推翻。受此消息激勵，拜耳周一股價盤中一度大漲3.5％至74歐元，改寫14個月新高。

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