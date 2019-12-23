拜耳除草劑致癌案 美國政府支持上訴 23:532019/12/23 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國環保署（EPA）與司法部近日指出，拜耳（Bayer）旗下孟山都（Monsanto）除草劑「年年春」遭判致癌並賠償2,500萬美元的案子應可上訴且判決可能被推翻。受此消息激勵，拜耳周一股價盤中一度大漲3.5％至74歐元，改寫14個月新高。 (工商 ) #拜耳 #美國 #上訴 #除草劑 #致癌 也許您會感興趣 推薦閱讀 美不停火 供貨華為標準變嚴 04:102019/12/19 全球財經 歐記健保強制納保 美上訴法院判違憲 12:172019/12/19 國際 搞笑！美貿易夥伴名單驚見黑豹故鄉瓦干達 16:152019/12/19 國際 川普貿易戰堪比天災！ 美農民破產數飆8年新高 17:302019/12/19 財經 逾1／3美眾議員 籲啟動台美BTA 04:092019/12/21 全球財經 陸少將：美賣台航母 台也獨立不了 04:092019/12/22 話題觀察 陸檳榔業爭議 一面致癌一面致富 04:092019/12/22 話題觀察 買F16V或獅鷲 菲要砸331億 12:062019/12/22 軍事 最傷身的10種食物 恐致癌又失智 15:212019/12/23 生活 麵包、巧克力恐藏致癌物 3招不傷身 20:102019/12/23 生活 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 韓國聲名最臭的韓進財閥又鬧醜聞 這次是... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。