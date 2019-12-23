德國化工巨擘巴斯夫（BASF）宣布，該公司同意以31.7億歐元（約35.2億美元）將旗下化學建材事業賣給美國私募股權公司孤星基金（Lone Star Funds）。此交易仍須經過主管機關批准，預計於2020年第三季完成。

(工商 )