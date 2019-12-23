巴斯夫出售化學建材事業 價格31.7億歐元 23:532019/12/23 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 德國化工巨擘巴斯夫（BASF）宣布，該公司同意以31.7億歐元（約35.2億美元）將旗下化學建材事業賣給美國私募股權公司孤星基金（Lone Star Funds）。此交易仍須經過主管機關批准，預計於2020年第三季完成。 (工商 ) #歐元 #公司 #事業 #化學 #建材 也許您會感興趣 推薦閱讀 國別報告 新增避風港條款 11:232019/12/19 財經 BMW與戴姆勒共享汽車事業 退出北美市場 12:402019/12/19 財經 廣招賢才 基隆港務分公司辦理產業暨徵才說明會 14:412019/12/19 財經 明達醫將於12/25新上櫃掛牌 16:032019/12/19 財經 學者觀點－為非合意併購（敵意併購）正名 ─從大聯大收購文曄談起 04:102019/12/20 產業特刊 貝萊德攜淡馬錫、建行組合資公司 推資管服務 15:252019/12/20 財經 12星座一週運勢出爐 這些星座當心破財 08:162019/12/21 生活 星座理財(12月23日～12月27日)－水瓶座（1月22日～2月19日） 事業聚會 積極參與 04:092019/12/22 投資理財 冠軍建材聖誕前夕送暖給弱勢兒童 16:002019/12/22 生活 巴斯夫出售化學建材事業部予Lone Star基金 15:292019/12/23 財經 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 中山北路二段2大地標掰了！ 20年星巴克將歇業 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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