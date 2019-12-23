勞資談判破裂 漢莎航空工會揚言罷工 23:552019/12/23 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 德國漢莎航空（Lufthansa）22日與空服員工會間的勞資談判破裂，雙方在薪資與退休金等議題無法達成共識，工會揚言最快將於周一展開罷工，但向外界承諾罷工行動不會選在12月24～26日耶誕假期期間。 (工商 ) #工會 #罷工 #勞資 #漢莎航空 #航空 也許您會感興趣 推薦閱讀 張國煒赴德接星宇2號機 23日抵小港機場 15:572019/12/20 生活 國民黨立委陳學聖、呂玉玲 獲桃市教產工會推薦 18:552019/12/20 生活 泰國香氛THANN 成星宇航空商務艙指定保養 20:072019/12/20 消費 星宇航空二號機 K董親駕回台 04:102019/12/21 產業特刊 長榮航空「台北峴港」21日開航 7千元有找 12:462019/12/21 財經 不愧是處女座！張國煒檢查新機連這都不放過 15:162019/12/21 生活 暴起富豪稱命夠硬！張綱維如何玩壞遠航？ 19:002019/12/22 財經 歲末送暖 南市各工會志工七股、歸仁助弱勢修屋 20:382019/12/22 社會 漢莎航空勞資談判破局 空服員工會揚言隨時罷工 07:072019/12/23 國際 張國煒親自駕駛！星宇航空第二架新機回家了 09:052019/12/23 生活 財經熱門新聞 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 韓媒賤招黑台積電掉槍！美企CEO跳出來揭驚人真相 - 財經 熱錢湧入華爾街！ 美股大暴殺機率飆至50％ - 財經 美國再對華為出殺招 台積電這製程躲不過？ - 財經 韓國聲名最臭的韓進財閥又鬧醜聞 這次是... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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