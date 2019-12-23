德國漢莎航空（Lufthansa）22日與空服員工會間的勞資談判破裂，雙方在薪資與退休金等議題無法達成共識，工會揚言最快將於周一展開罷工，但向外界承諾罷工行動不會選在12月24～26日耶誕假期期間。

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