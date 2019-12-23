大陸上汽集團和廣汽集團23在日在上海簽署戰略合作框架協議，根據協議，雙方將積極探討在技術研發、資源協同、投資佈局、市場拓展、商業模式創新及國際經營等相關領域開展合作，因應自動駕駛、新能源車的新趨勢。

新科技的推動下，汽車智慧化、電動化、共享化逐漸成為主流，在產品研發、生產製造、商業模式、產業生態和發展格局等方面正面臨深刻變革，在此背景下，上汽和廣汽將攜手在多個業務領域展開合作。

具體合作上，在聯合開發核心技術方面，將探討在新能源、智能化、網聯化、輕量化等領域，對戰略性核心技術、平台進行聯合投資、開發；共享產業鏈資源方面，雙方將探討在生產製造領域的協同合作，並計畫在物流、汽車金融、保險服務等領域、產業投資等方面開展合作；聚焦新商業模式方面，包括汽車共享、出行服務、車電分離等新商業模式的研究與合作；拓展海外市場方面，海外終端網絡資源、海外商業夥伴、海外製造資源、國際物流等是合作方向。

(旺報 )