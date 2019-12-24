準備好領取耶誕禮物了嗎？美國國防部今天上午正式宣布，北美防空司令部的耶誕老人追蹤計畫正式啟動，大小朋友都能夠透過網路，知道耶誕老人正在哪片天空發送禮物。

這項已經是美國國防部傳統耶誕任務的耶誕老人追蹤計畫已經進行超過60年，負責追蹤飛越北美與周邊地區飛行物的北美防空司令部（NORAD）今年也依循傳統繼續「追蹤耶誕老人、馴鹿和他的神奇雪橇」。

北美防空司令部不僅開放大小朋友透過NORADSanta.org平台追蹤耶誕老人的行蹤，也會接聽來自全球兒童電話。

1955年耶誕前夕，美國「科羅拉多斯普林斯新聞報」（Colorado Springs Newspaper）在刊登一起邀請小朋友致電耶誕老人的廣告中，誤將電話號碼植為北美防空司令部指揮中心電話，讓北美防空司令部的平安夜因為電話鈴聲不斷而不寧靜。

但為了不讓打來的小朋友失望，北美防空司令部將錯就錯，不僅認真回覆孩子們的來電，也向小朋友提供耶誕老人的位置。64年來，北美防空司令部持續在耶誕前夕啟動耶誕老人追蹤計畫，讓大小朋友可以在平安夜追蹤耶誕老人行蹤。

美國國防部的耶誕老人追蹤計畫已經進行超過60年，當初這個美麗的錯誤，讓耶誕老人追蹤計畫成為許多美國大小朋友的耶誕傳統之一。

(中央社)