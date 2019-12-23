61 歲的張先生喜歡釣魚、從事廣告工程工作，但這一切被一場突如其來的病痛打倒。他是一名罹患帕金森氏症超過15年的病人，發病時間約在40歲上下。最初在台北市醫院就診，103 年起於雙和醫院就診，初期藥物治療得以控制，後期服用多種藥物都無法得到有效控制，嚴重性的顫抖使他無法站立、寫字、穿衣服，喝水等日常生活功能，且無法從事工作。

經雙和神經內外科團隊採勵羅莎手術機器人(ROSA)執行帕金森氏症的「深部腦刺激手術」(簡稱DBS)，術後恢復良好，並可自行寫字、穿衣、騎摩托車等日常動作，跟太太開心出遊。

雙和醫院神經內科醫師洪千岱表示，帕金森氏症為成年人最常見的動作障礙疾病之一，約每1千人會有3人罹患此病，常見的症狀為手抖、四肢僵硬、及動作緩慢。隨著時間過去病徵會變嚴重，病患臉部發生無表情，走路步態會變成小碎步及重心前移易跌倒等，讓生活品質受到極大影響。目前帕金森氏症的首選治療為左多巴等藥物，目的是為了補充腦部黑質神經細胞死亡後缺乏的多巴胺。大多數患者初期接受藥物治療症狀均能控制良好，部分患者在藥物治療數年後會產生嚴重的藥物波動及異動症，此種療效變差，此時就須求助外科手術-「深部腦刺激手術」的治療方式。

深部腦刺激手術的成功與否取決於置放電極位置的精確度，雙和醫院神經外科醫師羅偉倫表示，傳統立體定位手術精準度約在2到4毫米左右。誤差大多是來自於影像扭轉及定位裝置刻度變化。雙和醫院自107年引進勵羅莎(ROSA)手術機器人，是目前最精準的機器手臂，與其他機器手臂最大不同的是ROSA具有由電腦自動控制機器手臂來進行手術，完全是透過電腦精密控制，可達到 0.23mm 的精準度，對於腦部手術的位置手術前計劃好，在手術中，不用開大刀，不需反覆調整傳統頭架，可以克服因為儀器本身及人為操作造成的誤差，提升手術的成功率，並且大幅縮短手術時間。

目前健保已核准在特定情況下給付深部腦刺激手術所需的電池，大幅減少病患的負擔。帕金森氏症雖然不像腦中風或癌症一樣危及生命，但是嚴重影響病患生活品質，藥物治療初期效果雖好，但疾病中期服藥產生的副作用依然造成日常生活極大困擾。接受深部腦刺激手術搭配適度藥物治療，可以減少藥物的副作用及提升生活品質，擺脫顫抖的人生。

(中時 )