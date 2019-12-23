香港油尖警區副指揮官黃志威23日在警方例行記者會表示，此次與以往平安夜安排不同，平安夜（24日）當晚除了九龍公園徑外，尖沙嘴一帶並不會進行封路，也不會有大量警員在海濱一帶站崗。他強調，由於收到情報表明，封路比不封路會更有問題，經全盤風險評估後決定不封路。

另外，香港維權組織「民間人權陣線」副召集人陳皓桓，今日晚間也在臉書宣布元旦遊行獲得不反對通知書的消息，預料在平安夜至跨年間，香港會有多起集會遊行。

(中時 )