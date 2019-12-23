港警稱平安夜不封路 「民陣」元旦遊行亦獲不反對 23:502019/12/23 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民陣發起的元旦遊行獲不反對申請書（圖／民陣副召集人臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港油尖警區副指揮官黃志威23日在警方例行記者會表示，此次與以往平安夜安排不同，平安夜（24日）當晚除了九龍公園徑外，尖沙嘴一帶並不會進行封路，也不會有大量警員在海濱一帶站崗。他強調，由於收到情報表明，封路比不封路會更有問題，經全盤風險評估後決定不封路。 另外，香港維權組織「民間人權陣線」副召集人陳皓桓，今日晚間也在臉書宣布元旦遊行獲得不反對通知書的消息，預料在平安夜至跨年間，香港會有多起集會遊行。 (中時 ) #平安夜 #遊行 #反對 #香港 #元旦 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷韓遊行／wecare台灣大遊行 終點鏡球曝光 10:102019/12/21 政治 罷韓遊行／「wecare台灣大遊行」登場 自製草包帽超吸睛 11:262019/12/21 政治 罷韓遊行／美女韓粉深入罷韓遊行 網看影片超震撼 12:552019/12/21 政治 罷韓遊行／罷韓遊行人數俯拍圖 臉書大曝光 14:162019/12/21 政治 罷韓遊行／影》wecare台灣大遊行宣布估30萬人 15:002019/12/21 政治 罷韓50萬人10分鐘走掉8成 攤商呆了 20:142019/12/21 政治 工商社論》平安夜的省思-談當前台灣政經情勢 04:092019/12/22 財經要聞 挺韓、罷韓大遊行哪邊人多？網一句分高下 19:162019/12/22 政治 信義鄉耶誕晚會平安夜登場 洋溢布農風情 19:112019/12/23 生活 泰雅族棒擊樂團驚艷世界旅人 三語吟唱平安夜 19:552019/12/23 生活 兩岸熱門新聞 陸外送員當街殺人 美團發表緊急聲明 - 兩岸 武統？和統？王洪光vs.張亞中砲火四射 - 兩岸 大陸電動車從天堂折翼人間 - 焦點新聞 - 旺報 世界最長跨海公鐵大橋開始鋪軌 - 兩岸 - 旺報 陸扒手數位化 背後一照掃你錢 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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