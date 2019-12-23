華夏科技大學數位媒體設計系2年級學生吳祈紘奪下2019年世界螢光棒舞蹈大賽冠軍。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學數位媒體設計系2年級學生吳祈紘奪下2019年世界螢光棒舞蹈大賽冠軍。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學數位媒體設計系2年級學生吳祈紘於12月22日在日本的神田明寺參加Cyalume Dance World Battle世界賽擊敗去年的日本的優勝，奪下2019年世界螢光棒舞蹈大賽冠軍。

華夏科技大學表示，吳祈紘在今年8月4日至台北的漫畫博覽會餐於2019 Cyalume Dance World Battle世界螢光棒舞蹈大賽獲得「台灣區冠軍的殊榮」，再接再厲又在12月22日當天拿下了世界螢光棒舞蹈大賽的世界賽冠軍，成為新一代的台灣之光。

吳祈紘表示，要感謝他父母一路以來的支持與疼愛，也要感謝華夏科技大學數位媒體設計系的謝璨羽老師與班上同學一直以來給予他的鼓勵，他同時還想感謝在台灣Lumica的員工以及團隊好友的共同訓練與陪伴，最後他要感謝他所有的好朋友以及所有支持他的人。

吳祈紘提到，非常榮幸能代表台灣出賽並在13組國際級的選手中一舉拿到世界冠軍。他是第一位拿到這個賽事的台灣人，未來將繼續保持並準備下一個國際賽事。

(中時 )