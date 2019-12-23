近幾年毒品花招推陳出新，突顯反毒教育的重要性；為解決家長們的痛點，國泰金控今年與知名線上學習平臺PaGamO合作，推出一系列的遊戲宣導反毒，希望孩子們能透過遊戲，學習學科和反毒教育，讓孩童在玩遊戲的同時也能吸取正確的反毒知識，並提升學童主動學習。

活動由國泰人壽發起，並邀請國泰金控各子公司一同響應；國泰人壽自2017年起，承保學生團險，並和教育部國教署發起「永續校園計畫」，並把「反毒宣導」列為焦點議題之一，過去曾用舞台劇、宣導車、線上教材等方式宣導校園反毒，今年國泰人壽秉持著「What if We Could」的精神，像不設限的實驗家，嘗試新的可能性，推出全新的反毒宣導方式。

PaGamO學習平台是由長期關注台灣教育的台大電機系教授葉丙成所創立，擁有近136萬註冊用戶，每日約2萬人上線，立志翻轉過去制式化、填鴨式的教育方式，透過遊戲競賽模式，提升孩子學習動機。此次和國泰金控合作，推出的反毒宣導，將以陸、海、空三種方式進行。

除從PaGamO平台線上玩遊戲解任務之外，國泰金控的志工也會進入校園舉辦小型電競賽，將於明年3至5月舉辦「2020國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」，針對這次的創新合作，有近9成的學生家長認為，對於透過線上學習平台，讓孩子們在遊戲中學習反毒知識，是非常樂觀其成，且願意嘗試。

「2020國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」，將會是史無前例與新北、台中、高雄教育局的多方合作，藉由電競活動，讓孩子能在過程中增強「學科知識」和「毒品防制認知」。

國泰人壽副總經理張殷壽表示，國泰藉學生團體保險守護學子人身保障，也藉由創意的方式，讓學子從「識毒」進而「拒毒」，期待能幫助更多學子遠離毒品、健康快樂地成長。

PaGamO平台創辦人葉丙成教授也表示，過往反毒教育是政令宣導式的傳達，無法引起孩子學習動機，也缺乏讓孩子獨立思考的機會，現在孩子比過去更容易接觸各種訊息，思考也比較早成熟，很多敏感性的議題，像反毒教育、性教育、校園霸凌問題，用傳統的方式較難和學校、家長建立暢通的溝通管道，若能用遊戲加強孩子的興趣、讓孩子願意主動探索更多的知識，遇到問題時可以及時地求援。

「2020國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」將於明年3月起跑，比賽的題目學科和反毒知識比重為2：1，全台灣3至9年級的在學學生，皆可以3人1組的方式報名參加，根據就讀學校所屬縣市，分成北中南三區，依序進行「分區線上賽」及「分區現場複賽」。

比賽報名時間從明年1月6日開始至2月21日截止，透過國泰反毒英雄爭霸賽活動網站，以教育部Open id登入或註冊PaGamO遊戲帳號報名，於5月底進行台灣區總決賽，最高累積獎金高達１萬元。

(中時 )