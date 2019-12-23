許瑋甯（右）、張孝全。

林心如（左）、許瑋甯。

許瑋甯（左起）、林心如、丁寧、李沐。

夏靖庭、鄭人碩、陳家逵、王識賢、張孝全、黃河。

許瑋甯屢傳與攝影師男友劉又年祕婚，近日因左手無名指出現婚戒，再度引發討論。她23日出席原創影集《誰是被害者》記者會，被發現手上婚戒不見，播出平台因要求媒體填寫提問單，由主持人代問，新婚問題全被過濾，因此閃避是否升格「劉太太」的問題。

該劇陣容包括張孝全、許瑋甯、王識賢、丁寧、黃河、鄭人碩、陳家逵、夏靖庭、李沐等。林心如也參演一角，她與許瑋甯因合拍《16個夏天》成閨蜜，此次在片場卻不聊天、不說話，刻意「不熟」，主要是為了營造角色關係，彼此不能有過多互動。

林心如飾演一位護理之家的清潔工，不僅素顏還有特殊化妝，人物個性陰暗卻又有樂觀的一面，「它有病，病得滿嚴重」。她說，不化妝反而很輕鬆，算是自己演過的角色中較難的一個，「我原本也不太敢接」。

王識賢飾演刑警，「其實演黑道演多了也會想突破」。過去他以黑道角頭魅力吸粉無數，這回演出火爆刑警隊長趙承寬，一身江湖味，犀利眼神讓許瑋甯直呼「感覺我要被抓了」。

許瑋甯飾演患有幽閉恐懼症的社會線記者，為了真相不擇手段，與患有亞斯伯格症的鑑識官張孝全聯手調查凶殺命案。許瑋甯表示，這角色很有江湖味，「吸菸變成是我的呼吸了」。

許瑋甯和張孝全劇中為破案，有一段特別的合作關係，沒想到因為兩人私下太熟，拍攝一場被王識賢追逐的戲時差點笑場，最後說好在現場不要再和對方說話。她說「和他相處是一種壓迫」，意指張孝全演得好，兩人各自都在角色狀態裡。

許瑋甯繼電影《目擊者》後再演記者，被問到對記者會不會有更多理解？她乾笑一聲，露出尷尬表情：「社會線記者真的辛苦，要面對上司主管的壓力，為了新聞也要排除所有情感，面對內心的愧疚、矛盾跟掙扎，如何讓自己的感受跟對方感受達到平衡，這是很好的練習。」

劇中每個角色都有心理疾病，丁寧自嘲：「跟大家比起來，我算是正常的角色，只是憂鬱症，吸毒、吞藥輕生，演一個常上版面的過氣女藝人。」坦言一開始不敢接演，還對導演莊絢維說：「真的找不到人演再來找我，因為角色很難切入，做得功課太廣泛，所以我很佩服所有敢接這部戲的演員們。」

李沐、黃河分別演出為生活所逼而投身酒店的青春男女，陳家逵演出遭公司壓榨的房屋代銷業務，鄭⼈碩化身知名木雕藝術家，資深戲骨演員夏靖庭則是在年輕時涉入一場殺人綁票案而入獄的更生人，背後暗藏許多不為人知的過去。

導演莊絢維在拍攝過程力求絕對真實，回憶一場印象深刻的戲令眾人尖叫，原來他選擇在真正的解剖室進行拍攝，中間兩度空班，讓該地可以照常處理工作，後來劇組一進到室內就聞到屍體散發出來的味道。

(中時 )