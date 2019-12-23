12月21日挺韓大遊行在高雄登場，主辦單位宣布35萬支持者參與「南方崛起．挺韓光榮大遊行」，而知名空拍攝影師「Johnny Lin」於今（23）日也釋出最新影片「挺韓光榮大遊行空拍 Part 2」，完整記錄挺韓大遊行從集結出發點到終點的全部路程，網友看後直說，「眼淚流下來，不帶仇恨！」

「Johnny Lin」繼釋出1221挺韓遊行「完整版Part 1」之後，今日又釋出「完整版Part 2」的全程空拍影片，紀錄挺韓遊行從集結出發點高雄凹仔底公園，到終點的微笑公園。只見超長人龍，從出發點凹仔底公園一直延續到終點微笑公園，當微笑公園已經擠滿人潮時，尚有人還在出發點緩緩移動中。

網友見到「Johnny Lin」壯觀的空拍影片，表示現場除了感動，還是感動，謝謝空心菜，送她們一位怎麼好的市長，走這一趟，很歡樂，很驕傲，也很光榮。還有網友引陸皓東詩句「但願朝陽常照我土，毋忘烈士鮮血滿地」。

有網友表示，為何這些人都站出來？因為執政黨無能到使人民憤怒！看到這一幕，眼淚流下來了，不帶仇恨，只為了等一個人的遊行！

1221【韓國瑜．高雄南方崛起．挺韓光榮大遊行】空拍 Part 1（影片取自Johnny Lin空拍）

1221【韓國瑜．高雄南方崛起．挺韓光榮大遊行】空拍 Part 2（影片取自Johnny Lin空拍）

高雄1221挺韓大遊行。（圖／取自Johnny Lin空拍）

1221高雄挺韓大遊行。（圖／取自Johnny Lin空拍）

(中時電子報)