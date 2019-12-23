國民黨2020候選人韓國瑜規劃在選前最後一周，分別於台中、台南、台北、高雄舉辦4場大造勢，台中造勢將率先於12月29日登場，活動地點今天曝光，選在在市政路、黎明路與龍富路五段間的空地，面積約有8公頃，容納50萬人不是問題，當天也將安排國瑜夜市與支持者同歡。

根據《中評網》報導，韓國瑜競選辦公室表示，29日下午3點，將在台中市西屯區舉辦造勢活動，期盼號召50萬人共襄盛舉，屆時台中8位黨籍立委選將，包括林佳新、顏寬恒、楊瓊瓔、莊子富、沈智慧、李中、黃馨慧、江啟臣等人，將與韓國瑜同台登場，營造團結氣勢。

台中大造勢之後，韓陣營接下來將在明年元旦轉往台南升旗，1月4日在台南歸仁運動公園舉行聯合造勢大會，9日則北上台北凱達格蘭大道舉行北部唯一一場大型造勢，重現韓國瑜參與總統初選時凱道造勢的盛況，10日選前之夜再回防高雄，選在高雄夢時代廣場舉行造勢晚會，爭取高雄選民支持。

(中時電子報)