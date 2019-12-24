《葉問4：完結篇》在高度期待下，在華人圈全都開出亮眼票房，自20日上映以來，在台灣累積突破5000萬的佳績，首周坐上票房冠軍寶座。在香港、大陸、星馬地區也全都開紅盤，上映4天，在華語圈共累積約15億台幣的票房紀錄。

港星陳國坤在片中扮演李小龍，神情唯妙唯肖。（圖／華映娛樂提供）

《葉問4：完結篇》的武打場面，還原不少真實場景，片中李小龍在美國跆拳道比賽時，展現寸勁的畫面，幾乎是百分之百複製當年1964年發生的真實場面，還原程度極高，看得影迷直呼精彩；電影尾段葉問請兒子錄下自己打木人樁的安排，靈感也取自現實中的葉問，他在老年生病時請身邊的朋友錄下自己打木人樁及詠春拳的片段，為後世留下珍貴影像。電影結尾的最後一幕，更是複製歷史畫面，作為李小龍影迷的導演葉偉信，特別安排此畫面為最終章的結局，向偶像致敬。

同樣身為李小龍粉絲的藝人康康，喜愛功夫武打片，過去3集《葉問》系列電影都相當關注，在《葉問4：完結篇》上映當下立刻包場支持，邀請演藝圈好友唐從聖、郭子乾、黃鐙輝、李㼈等人一同朝聖。康康今年初才升格變成兩個小孩的爸，他看完覺得最終章相當感人，尤其是當了爸爸感觸更深，更在臉書感慨寫道：「看葉問4竟然哭了！年紀大了！」。

《葉問4：完結篇》口碑爆棚，充滿真實感的場面，果然讓觀眾看得大呼過癮，也感動的熱淚盈眶。讓觀眾不但深感熱血沸騰，而葉問與兒子的越洋電話也讓許多觀眾哭到淚流滿面，而最後葉問打木人樁的畫面，更融合前三集的精彩畫面回顧，可以見到經典人物葉夫人張永成（熊黛林）、洪師父（洪金寶）、金山找（樊少皇）、張天志（張晉）、費蘭奇（麥可泰森）、李釗（林家棟）等人出現，場面與情感兼具，讓觀眾直呼太感動！許多粉絲在網路上都拿著《葉問》系列的金句大說：「我要看10遍」！上映短短4天，許多鐵粉已經完成二刷，好評滿滿，也帶動創造票房好成績。

(中時 )