黑韓產業鍊又動起來！國民黨總統候選人韓國瑜周日（23日）在活動中抱著小寶寶親吻，立刻被綠營網軍、綠媒帶風向，批韓國瑜親吻寶寶是不衛生，還冒出「假家長」回應，黑韓已經黑到沒有人性了，連小寶寶都能變成黑韓素材。

■寶寶單純怕生 受驚而哭

回顧周日現場，這是新北市藍委候選人黃桂蘭競總舉辦的寶寶爬行比賽，參賽者未必知道韓國瑜會到場，但不可能不知道這是藍營舉辦的活動；且錄影都能證實，寶寶是由其母親自抱給韓國瑜，寶寶單純只是因為怕生而哭，且現場確實吵鬧，寶寶因受驚嚇而哭，在所難免。

■假冒家長好友 渲染不實

未料如此單純的事，隔天突然有位醫師發衛教文，提醒不要給陌生人親寶寶，有寶寶因此感染皰疹過；緊接著被綠營側翼粉專轉貼，又這麼剛好，跑出一個自稱媽媽好友的人表達媽媽的不滿，這個留言立刻被側翼粉專放大，綠媒連查證都不查，直接發成即時新聞，大肆渲染，逼得真正的家長要跳出來澄清。

其實這就是整個黑韓產業鏈的運作模式，一開始，由親綠學者、綠醫師、綠歌手、綠財經家或是某某領域的「綠專家」在臉書PO文嗆韓，供側翼粉專轉貼，接著一堆「假爆料」者出面附和，強化嗆韓新聞的正確度。

另一種玩法，就是引用國外媒體的不實報導假裝中立客觀，又或是讓自己人投書外媒批韓，又或是讓海外的親綠基金會酸韓，國內綠媒再趕緊引入，發成新聞，這就是出口轉內銷。

■綠媒放假新聞 視而不見

又或者一些不紅的粉專或網紅，突然跳出來爆料自己「被收購」發文，並附帶反省文，兼喊幾句愛台灣、護主權。

但究竟是誰在收購？為何檢調、國安單位不進行調查？民進黨口口聲聲要打擊「境外敵對勢力」，難道不擔心被「境外敵對勢力」滲透？或因是自己人演戲，所以不能查？

黑韓產業鏈要發揮最大效果，主流媒體扮演重要角色，親綠電視台毫不查證直接發送錯假新聞，通傳會（NCC）對這種偏差行為視而不見，因為民進黨執政下，對待敵我，有兩套標準，非我族類，只要高層使個顏色，追殺到底，因此蔡英文可以親小孩，韓國瑜親小孩就有感染傳染病，雙標黨，真是厲害了。

(中時 )