對抗高租金，再加上整合企業資源、提升品牌門面等內部需求，帶動企業吹起投資、興建總部的風潮。瑞普萊坊市場研究部統計2018、2019年各大集團共砸了618億元購置企業總部大樓，若加上部分個案的建築成本，則總資金規模上看千億。瑞普萊坊總經理劉美華表示，為了確保辦公室的空間租用成本，企業紛紛改以「以買代租」的策略，甚至揮軍地上權、預售屋市場，用長租、期貨產品，不但能避險，更能進一步厚植資產潛力。

劉美華說明，台北市辦公室租金連年增長，今年漲幅2.2％，累積五年漲幅更高達一成，再加上空置率下降至5.5％，而且未來三年缺乏新增供給，致使房東續漲租金的態度明確，也使房客起心動念，轉租為買。根據瑞普萊坊市場研究部統計，截止到12月23日，商辦市場成交了277億元，較2018年增23％，其中，整棟預售的總部辦公室交易120億元，更占整體商辦43％，連辦公室都走起「高級訂製風」。

劉美華進一步說明，今年最大的兩筆企業總部交易都是預售的企業總部，分別是聯強集團以63.6億元購買世界明珠大樓H棟，拆算單價為每坪100萬，刷新了南港歷史記錄；無獨有偶國票向華固以56.7億元購置大直亞太置地廣場，每坪單價也超過85萬。兩案的總價、單價規模都打破區域行情。

(中時 )