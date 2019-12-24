酒駕該唾棄，但許多人忽略疲勞駕駛也同樣危險。一名監造工程師半夜開車回基隆，因極度疲倦而打瞌睡，等他再度睜開眼睛時，赫然發現一尊佛像出現在擋風玻璃前！當工程師緊急煞車後，佛像消失，但一台拖著貨櫃的拖板車就在眼前！

這名監造工程師在臉書社團《靈異公社》分享親身經歷，表示有陣子常加班到2400以後，下班後開車從台北市信義區回基隆，都忍著睡意用最快的速度飆回家，30分鐘路程縮成20分鐘。

某晚他開車經過以前汐止收費站的路段，忍不住度估（打瞌睡）了，眼睛閉起來至少有3秒鐘以上。眼睛再張開時，一尊好大的神尊或佛像出現在擋風玻璃正前方，對他比STOP的手勢。

工程師嚇到立馬減速、眨眼睛，再張開眼時，神尊或佛像不見了，出現在他眼前的是一台拖著貨櫃的拖板車。

工程師最後表示「不管這尊神尊或神佛有沒有在社團裡，我都很感激您，謝謝您」，更自我檢討「飆車不好」、「胚掐壞透了」、「哥哥運氣比較好」、「小朋友千萬不要學」。

這篇文章引發網友熱烈迴響，有人表示「23年前年輕時，我半夜騎車回家在某條沒路燈的小路，2天沒睡，累到眼睛快閉上，想說就閉個3秒就好，結果一閉上眼，瞬間秒睡，下場就是掉到路邊大排水溝，幸好裡面沒水，從哪次命大後，以後就不敢再疲勞駕駛了」；

「很累的時候，就車上眯一下再開車」、「便利商店黑咖啡+提神飲料 先喝一喝」、「沒事就好累了 寧可在路邊或找間小七或全家休息睡一下再上路 晚點回家總比晚七天回家來的好」。

(中時電子報)