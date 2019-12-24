22日大陸東莞馬拉松賽事中發生一件令人哭笑不得的插曲，原本一馬當先的北韓選手RI KANG BOM眼看著就要衝向終點、摘下冠軍，但在最後一個岔路口跟著轉播車跑錯了路，最終錯失冠軍寶座。

2019東莞國際馬拉松賽事上，北韓選手RI KANG BOM因跑錯路，錯失馬拉松冠軍。

綜合香港01、澎湃新聞報導，周日於大陸東莞市登場的「2019東莞國際馬拉松」賽事中，北韓選手RI KANG BOM一馬當先，領先第二名的日本選手神也大地幾十公尺，眼看終點線就在前頭、勝券在握，沒想到RI KANG BOM在最後一個岔路口跟著賽事轉播車跑錯了路，他後來發現跑錯路、再回到賽道上，不過在終點線前仍被神也大地衝刺超越，最終痛失冠軍。畫面顯示，錯失第一名的RI KANG BOM雙手抱著頭，一臉懊惱。

另外根據賽事直播畫面，穿著藍色運動服的RI KANG BOM原本領先穿著紅色運動服的神也大地，但是在賽事尾聲時，RI KANG BOM突然離開鏡頭，因此攝影機才開始轉拍神也大地，直到終點線前RI KANG BOM才又再次出現在鏡頭前。

賽後主辦方智美體育也發表聲明證實，RI KANG BOM是錯誤跟隨轉播車跑錯了路，不過同時也強調，賽前已經明確告知出口位置及相關注意事項，在出口附近也都有安排裁判及志工協助引導，避免參賽者跑錯路，聲明稿指出，經過委員會討論，RI KANG BOM及神也大地的成績有效，兩人名次沒有錯誤，賽事組織也沒有失誤。

(中時電子報)