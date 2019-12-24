小時候不少人有過訂羊奶的經驗，每隔一段時間，羊奶公司會寄來一箱瓶裝，喝完後將玻璃瓶放入箱子，等下次配送的約定日期會再過來將玻璃瓶領回去送上新的，但是你聽過健康食品也能如此嗎？現在報給你知，白蘭氏推出「健康定期配」活動，最短一個月、最長以四個月為週期，將你訂購的健康食品一次送到位，再也不用每隔一段時間就得到大賣場搬重重的產品回家，是不是貼心又便利呢！

健康系列》業者推出週期到府服務，消費者有感便利

影片受訪者王小姐是「健康定期配」的會員，她提及自己的寶貝女兒得知媽咪有手腳冰冷、循環不佳的狀況，需要固定吃深海魚油加蝦紅素，於是利用健康定期配服務，每四個月白蘭氏會配送選購完成的商品到指定地點，省去前往賣場補貨的時間與力氣。

王小姐談到，自己有定期補充營養的觀念，她堅信擁有好的身體才能擁有好的心情來享受人生，在加入健康定期配兩年期間，每次宅配補貨都享有20%現金回饋，等於買越多賺越多，比外出購物划算，還會收到贈品，對於喜歡精打細算的顧客來說是個非常聰明的選擇，因此會將這項資訊分享給身邊親朋好友。

利用健康定期配選購商品，省時又省錢/圖片截取自youtube

若你平常也有定期到賣場購買健康食品，補充營養的習慣，不妨考慮白蘭氏健康定期配，擁抱健康的同時也能聰明省錢。

(中時電子報)